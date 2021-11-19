Австрия вводит общенациональный локдаун с 22 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии с 22 ноября вводят общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и непривитых от коронавируса, сообщает издание Kronen Zeitung.

В рамках карантина будут использованы меры, которые уже предпринимались ранее во время предыдущих локдаунов, дать оценку их эффективности планируется в течение 10 дней.

Отмечается, что общенациональный локдаун в Австрии продлится не дольше 20 дней и будет завершен 12 декабря. Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна также начала подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Австрии начал действовать общенациональный локдаун для непривитых граждан старше 12 лет. Такое решение было принято австрийскими властями после регистрации в стране рекордного числа новых случаев заражения коронавирусом. Тогда локдаун коснулся около двух миллионов человек.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Австрии превышает 1 млн человек. Число летальных исходов составляет более 11,9 тыс.-0-