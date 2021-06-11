Автобус опрокинулся в Пакистане - 18 человек погибли, 30 пострадали

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 18 человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Ary News.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Бхалок в восточной части провинции. "Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Хуздар - Ларкана, превысил скорость и не справился с управлением. Это привело к опрокидыванию транспортного средства", - отмечается в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. На месте трагедии работают спасатели.-0-