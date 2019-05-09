Автобус полиции въехал в стоянку такси в Мексике

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус, перевозивший 40 музыкантов оркестра полиции, 8 мая врезался в стоянку такси в муниципалитете Техупилько в штате Мехико, сообщил телеканал Televisa .

В автокатастрофе погибли два человека, 11 пострадали.

На месте ДТП работали несколько бригад скорой помощи и спасателей. Для эвакуации тяжело пострадавших были задействованы два вертолета. По данным Televisa, среди погибших и раненых нет гражданских лиц, только сотрудники Министерства общественной безопасности штата Мехико.

Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. По одной из версий, к трагедии привел отказ тормозов автобуса.-0-