Автобус с юными футболистами разбился в Чехии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Литовеля (Чехия) автобус с детьми столкнулся с грузовиком, пострадали 18 человек, сообщает "Чешское радио" .

Автобус перевозил десятилетних школьников - участников футбольной команды. Дети получили незначительные травмы. Серьезно пострадал только водитель автобуса. Он был доставлен в больницу на вертолете.

Причины аварии устанавливаются.-0-