Автобус упал в реку в Забайкалье - погибли 19 человек

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края России. По предварительным данным, погибли 19 человек, пострадали не менее пяти, сообщает ТАСС.

Авария произошла в 60 км от города Сретенска. Рейсовый автобус следовал из Сретенска в Читу. Информация о падении транспортного средства поступила в 9.38 по московскому времени. По данным МЧС, в салоне находились 44 человека. Часть пассажиров оказалась заблокирована в автобусе - людям пришли на помощь спасатели МЧС.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Забайкальского края начала проверку. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.-0-