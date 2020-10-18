Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Азербайджана и Армении сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после вступления в силу гуманитарного перемирия.

По данным ТАСС, Министерство обороны Азербайджана заявило сегодня об артиллерийском и минометном обстрелах со стороны Армении некоторых населенных пунктов вокруг Нагорного Карабаха. "Несмотря на объявление о прекращении огня с 00.00 18 октября (с 23.00 по московскому времени 17 октября. - Прим. ТАСС) в гуманитарных целях, ВС Армении в очередной раз грубо нарушили договоренность. Противник подверг в течение ночи минометному и артиллерийскому обстрелам окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села, расположенные вдоль реки Аракс в этом районе. Среди личного состава потерь нет. Со стороны наших подразделений приняты адекватные меры. Войска осуществляют вдоль всей линии фронта соответствующие мероприятия на значимых высотах и позициях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

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Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщает о начале наступления ВС Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе. "Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, Вооруженные Силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 7.20 (6.20 по московскому времени. - Прим. ТАСС) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занять выгодные позиции. Обе стороны несут потери", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

17 октября внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23.00 по московскому времени 17 октября).-0-