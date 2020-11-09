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09 ноября 2020, 21:22

Азербайджан по ошибке сбил российский вертолет Ми-24

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баку признает, что российский вертолет на азербайджано-армянской границе был сбит Вооруженными силами Азербайджана по ошибке, и готов выплатить РФ компенсацию, цитирует ТАСС заявление МИД Азербайджана.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Как сообщается, два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий.

"Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток на малой высоте вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе", - говорится в сообщении МИД.

По данным ведомства, в контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. И выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - указано в сообщении.-0-

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