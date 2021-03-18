Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Джорджии

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден распорядился до 22 марта приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах стрельбы в штате Джорджия, сообщает ТАСС.

"Я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями до заката 22 марта 2021 года", - говорится в распространенном распоряжении главы государства. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.

Во вторник полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга, который совершил нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и ее окрестностях. Он признал вину. Погибли в общей сложности восемь человек, еще один пострадал.

Как заявил в среду на пресс-конференции начальник полицейского управления Атланты Родни Брайант, власти не исключают, что инциденты со стрельбой можно рассматривать как преступления на почве ненависти. При этом он отметил, что пока рано с уверенностью говорить об этом. Шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии. Лонг ранее заявлял, что расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы.-0-