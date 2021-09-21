Байден: США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане и открываем новую эру неустанной дипломатии", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращением с трибуны ООН.

По словам Байдена, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире".

"Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", - сказал президент США.-0-