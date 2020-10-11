11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах городов, сообщает БЕЛТА.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа. МИД этой страны заявил, что в результате этого погибли 9 и ранены 34 человека. Эти утверждения армянская сторона опровергает, называя их не соответствующими действительности, сообщает агентство Aysor.

В свою очередь в Ереване обвиняют Азербайджан в обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе, результатом которого, по информации Рublic Radio of Armenia, стали многочисленные жертвы, ранения среди мирного населения и большие повреждения гражданских объектов.

Фото АРМЕНПРЕСС

Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе утром 27 сентября, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

В субботу в 12.00 по местному времени в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Москве договорились главы МИД Азербайджана и Армении. Однако уже спустя час стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.-0-