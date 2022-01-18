Baltnews: санкционная война с Беларусью превращает Литву в логистический тупик

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные шаги Минска ударили по перевозчикам Литвы. Такой урон нельзя назвать критическим для экономики балтийской страны, но если добавить эту проблему к уже существующим, то 2022 год будет для литовских фирм очень "интересным", пишет Baltnews.

Недружественная политика Литвы продолжает приносить бизнесу балтийской страны горькие плоды. Как будто мало было последовательного разрыва экономических связей с Россией, Вильнюс за последние два года делал все, чтобы это произошло и по отношению к Беларуси.

В итоге в Литве неуклонно падает транзит грузов и товарооборот с восточными соседями. Страдают не только крупные компании балтийской страны, но и простой бизнес, занимающийся приграничной торговлей. В этом месяце в ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava заявили, что из-за продовольственного эмбарго Беларуси перевозчики потеряют около 100 млн евро.

Благодаря своей "дружественной и продуманной" внешней политике Литва постепенно превращается в логистический тупик, в который все меньше возят товары и сырье. Де-факто балтийская республика все больше оказывается в изоляции.

Отгородимся стеной, а потом будем думать

Транспортировка продуктов питания из Литвы в Беларусь оценивается примерно в 13 млн евро в год. Из-за этого может показаться, что для грузоперевозчиков балтийского государства потеря такого партнера не такая уж трагедия. Но вот незадача, географическое положение Литвы таково, что она обречена на экономические связи с Беларусью и Россией с одной стороны, и со странами Европейского союза с другой.

Благодаря такому расположению Литва могла использовать свою территорию не столько ради продажи европейских продуктов питания в Беларусь, сколько ради экспорта товаров в Россию, где спрос на них в определенной мере сохранился даже после санкций Брюсселя и ответных рестрикций Москвы 2014 года.

Говоря проще, Минск был важным мостом для Вильнюса, который зарабатывал на переправке европейских товаров в Россию.

Но вот что интересно. По итогам 2021 года, как пишет газета Financial Times, Литва, Эстония и Латвия резко увеличили торговый оборот с Беларусью. Импорт Литвы из Беларуси дошел до отметки в 1 млрд евро, если сравнить с 2020-м, то он вырос на 50%.

Латвия увеличила объем закупок товаров и сырья из Беларуси на две трети в сравнении с 2020-м - до 407 млн евро. Эстония за первые 10 месяцев 2021 года импортировала из Беларуси товаров и услуг на сумму вдвое большую, чем в 2020-м, - 522 млн евро.

Это говорит о том, что бизнес Прибалтики, включая литовские компании, очень даже не прочь иметь деловые отношения с восточным соседом, что бы там ни делали политики. Однако литовским властям это не интересно. Им важнее соблюдать санкции Евросоюза против Беларуси. По сути, Вильнюс сам спровоцировал эмбарго, которое Минск ввел против своего соседа.

Примеров недружественной политики множество. Взять хотя бы случай в конце декабря 2021 года. В пункте пограничного контроля "Мядининкай" литовские таможенники отказались пропускать груз с автозапчастями предприятия БЕЛАЗ, которые направлялись в Боснию и Герцеговину. В итоге груз стоимостью 210 тыс. евро так и не поступил заказчику.

Очевидно, что рано или поздно руководство Беларуси должно было использовать зеркальные меры. Проблема для Прибалтики в том, что "ответный удар" со стороны Минска такой же болезненный для Литвы, Эстонии и Латвии, как и санкции против Беларуси.

Все больше сюрпризов для перевозчиков

Беларусь в 2021 году занимала 5-е место в списке крупнейших рынков реэкспорта литовских товаров. За январь - октябрь 2021 года объем товаров и сырья (не только продукты питания) по этой линии составил около 730 млн евро. Теперь же балтийская страна теряет такой рынок.

Впрочем, это потеря для бизнеса не только Прибалтики, но и для европейского. Как отметил в комментарии литовский политолог Вадим Воловой, отчасти это еще и проблема тех, кто такие продукты (идущие по линии реэкспорта) изначально продает.

Балтийские перевозчики, в теории, могут просто найти новых клиентов для доставки автотранспортом продуктов питания. Но проблема в том, что на практике литовским компаниям не так просто будет найти этих самых клиентов. Как говорит эксперт, рынок перевозок в ЕС очень конкурентный. В Восточной Европе идет жесткая борьба между балтийским фирмами, польскими, болгарскими и другими. Бороться за нового клиента крайне трудно, ведь цены на подобные услуги и так максимально низки, тут уже идет драка за выживание.

Да, хорошо, что большая часть бизнеса по перевозкам у Литвы все-таки сконцентрирована в Западной Европе. Но и там вскоре начнутся проблемы, поскольку заработает "пакет мобильности", обязывающий всех дальнобойщиков каждый месяц возвращаться на отдых по месту прописки, да еще и гнать туда грузовики, напомнил Вадим Воловой.

"Очевидно, что немецким, французским или нидерландским компаниям проще адаптироваться к "пакету мобильности". Вернуть грузовик по месту прописки можно быстро, ведь большая часть работы как раз и происходит на западе ЕС. А вот восточноевропейским фирмам ежемесячный "прогон" пустой машины на несколько тысяч километров - это убытки. Именно поэтому крупные литовские компании уже сейчас стараются перебазировать свой автопарк западнее - в Польшу", - говорит эксперт.

Вадим Воловой отметил, что в таких условиях выживут только крупнейшие транспортные компании Литвы, а более мелкие не смогут адаптироваться. За счет этого произойдет трансформация рынка по доставке грузов. В балтийской стране останутся только "титаны", которые поглотят мелкий бизнес.

В целом, эмбарго со стороны Беларуси ничего хорошего Литве не принесет, уверен политолог. Когда политическое противостояние происходит между странами, у которых высокая интенсивность трансграничной торговли, ухудшение отношений всегда сопровождается не только обменом претензий, которые, по сути, жизнь простых граждан не усложняют, а реальными экономическими проблемами. "При этом географическое положение и традиционные связи подталкивают бизнес в Литве и Беларуси сотрудничать, поэтому как только появляется окно возможностей, объемы торговли растут, как мы это видели в 2021-м. Проблема в том, что политики с завидной периодичностью "срезают" эти достижения новыми инициативами", - резюмировал эксперт.

Удастся ли откатить процесс обратно?

Стоит напомнить, что Литва уже потеряла транзит белорусских нефтепродуктов. Более того, не так давно возник скандал с продолжающимся на фоне санкций США транзитом удобрений от компании "Беларуськалий". В "Литовской железной дороге" заявили, что хоть рестрикции против Минска и начали действовать, у компании еще остались невыполненные контракты, это значит, что разорвав договор, компания лишилась бы авансового платежа, а это серьезные убытки (вплоть до банкротства).

Известно, что соглашение ЛЖД и "Беларуськалия" будет расторгнуто 1 февраля. Заменить такого ценного клиента балтийской компании некем. Теперь же на этом фоне проблемы возникают и с реэкспортом продуктов питания по автотрассам. В итоге создаются предпосылки для затухания трансграничной торговли с Беларусью. Транзит грузов из России последовательно снижается. Остается, конечно, европейское направление, но по железной дороге импорт и экспорт грузов не приносит таких доходов, да и спроса на перевозку не так много (у Прибалтики нет сырья, которое массово готовы скупать страны ЕС). Литва постепенно превращается в логистический тупик.

Самое печальное, что европейский бизнес, в том числе и литовский, хотел бы развивать отношения с восточными партнерами. Предприниматели из Прибалтики, особенно в условиях постпандемийного кризиса (который может вновь разразиться с новой силой), хотят торговать с Беларусью. Однако трансатлантический капитал, где главную скрипку играют американские игроки, заинтересован в нагнетании санкционной войны Старого Света и России с ее союзниками.

"Торговое эмбарго бьет по карману предприятий в Литве, но компании не могут пока ничего сделать с бюрократами как внутри Прибалтики, так и в наднациональных структурах Евросоюза. У Беларуси альтернатива есть - это более плотное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза и, в первую очередь, переориентация на российский рынок", - отметил председатель коллегии АНО "Центр исследований и развития Евразийства" Юрий Самонкин.

По словам эксперта, если ЕС и руководства балтийских стран ничего не предложат Минску, не отменят рестрикции, никаких предпосылок для восстановления трансграничной торговли Литвы и Беларуси не появится. "Европейскому бизнесу нужно давить на чиновников в Брюсселе, чтобы те наконец начали думать о благополучии экономики Старого Света и необходимости выстраивать партнерские отношения с соседями. Однако я сомневаюсь, что у бизнеса получится. Евробюрократов в Брюсселе больше интересуют политические задачи, диктуемые из-за океана", - сделал вывод Юрий Самонкин.-0-