Банк Эстонии прогнозирует падение экономики на 10%

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оценке Банка Эстонии, спад экономики в стране в 2020 году составит 10%, на одну треть это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а на две трети - с падением внешнего спроса на эстонские товары и услуги, сообщает телерадиокомпания ERR.

Согласно оценкам центробанка, экономика уже начала восстанавливаться после введенных весной ограничений, но этот процесс будет длительным. На некоторых секторах кризис скажется с задержкой, определенные ограничения на хозяйственную деятельность остались и после отмены чрезвычайного положения, а потребители из осторожности сократили свои расходы.

В 2021 году ожидается восстановительный рост экономики на 8,5%, а докризисный уровень будет достигнут к середине 2022-го.

Торговые партнеры Эстонии отменяют ограничения и выходят из кризиса с различной скоростью, поэтому возможности роста эстонской экономики в дальнейшем также будут зависеть от этих шагов. Кроме того, не исключена вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая может оказать дополнительное негативное влияние на экономику по сравнению с текущим прогнозом.

В отличие от финансового кризиса 2008 года, в котором больше всего пострадали промышленность и строительство, на этот раз наиболее сильный удар был нанесен по сектору услуг, где занято очень большое число людей.-0-