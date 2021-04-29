Беглый коррупционер вернулся в Китай и сдался властям

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглый коррупционер, подозреваемый в злоупотреблении властью и получении взяток, вернулся в Китай, чтобы сдаться властям и вернуть доходы, полученные незаконным путем. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Сянь Голян, бывший заместитель секретаря районного комитета КПК города Цзянмэнь в провинции Гуандун (Южный Китай), в апреле 2016 года бежал за границу, как следует из данных Канцелярии по делам международного преследования беглых чиновников и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы при Центральной координационной группе по борьбе с коррупцией.

В июне 2016 года прокуратура начала расследование по его делу, а в мае 2019 года он был включен в "красный циркуляр" Интерпола, указали в ведомстве.

Сдача Сянь Голяна - это успех в результате упорных усилий Китая по преследованию лиц, подозреваемых в совершении должностных преступлений, отметили в канцелярии, пообещав активизировать международное сотрудничество в этом направлении и продолжать оказывать давление на скрывающихся от правосудия подозреваемых.-0-