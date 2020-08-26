26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 6 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Кроме того, полеты во все пункты России приостановлены до 14 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

В Ларнаку "Белавиа" не будет летать по 31 августа, в Ашхабад - по 1 сентября, во все пункты Грузии - по 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.-0-