22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив по 6 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 марта, в Ригу - до 27 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, до 30 октября - в Женеву.

Что касается России, "Белавиа" летает в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Рейсы в остальные пункты РФ приостановлены до 27 марта.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня). Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-