Бельгия вновь ввела жесткий карантин

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, границы пока остаются открытыми, но поездки не рекомендуются, в гости разрешается приглашать не более одного человека. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам очередного заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией, сообщает ТАСС.

"После длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно, - заявил он. - В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе - не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются".

Таким образом, Бельгия ввела почти такой же жесткий карантин, какой действовал в марте и апреле этого года. В Минздраве Бельгии сообщили, что страна мобилизует всех лиц с медобразованием и отправляет больных с коронавирусом на лечение в соседние страны.-0-