Белый дом призывает 18 штатов вернуть более строгие ограничения из-за пандемии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом считает, что 18 американских штатов должны вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Документ, подготовленный для учрежденной президентом США Дональдом Трампом правительственной группы по борьбе с распространением коронавируса, официально обнародован не был, однако его распространили среди федеральных чиновников. К штатам, находящимся в красной зоне по темпам распространения инфекции, отнесены Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. В них на прошлой неделе было зафиксировано более 100 новых случаев заражения на каждые 100 тыс. человек.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 138 тыс. человек.-0-