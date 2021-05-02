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02 мая 2021, 15:45

Беспорядки в Брюсселе: задержаны более 130 человек, есть пострадавшие

Фото dw.com
Фото dw.com

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 132 человека задержаны в ходе массовых беспорядков в Брюсселе, в которые переросла демонстрация против карантинных мер. Об этом со ссылкой на данные городской полиции сообщает ТАСС.

Пострадали 15 участников манифестации. Один из них получил тяжелые травмы, попав под струю водомета. Другой манифестант пострадал во время действий конной полиции, еще свыше 10 человек получили легкие ранения. Трое стражей порядка госпитализированы с травмами средней тяжести.

По оценке полиции, в демонстрации, которая была запрещена властями и прошла в парке на юге столицы, приняли участие около 9 тыс. человек. Вечером в субботу полиция начала вытеснять из парка протестующих, из которых не менее 2 тыс. человек оказали активное сопротивление. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Полиция была вынуждена вызвать подкрепление.

Субботняя акция протеста под названием "Фестиваль "Бум - 2" координировалась различными группами активистов в социальных сетях, ведущие политические партии Бельгии выступили против ее проведения. Предыдущая демонстрация "Бум" состоялась 1 апреля и закончилась массовыми беспорядками.

Отправной точкой стала шутка в интернете, граничащая с провокацией. Неизвестные разместили в середине марта в бельгийских соцсетях ложное объявление о том, что 1 апреля в парке состоится рок-фестиваль "Бум" при участии 50 тыс. зрителей, для транспортировки которых были обещаны бесплатные автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. Несмотря на опровержения и предупреждения властей, в первый день апреля в парке собрались свыше 10 тыс. человек, которые устроили праздник самостоятельно, нарушив эпидемиологические нормы.

29 апреля полиция Брюсселя официально предупредила, что массовые мероприятия 1 мая запрещены и будут пресекаться. Страницы "Бума - 2" в различных социальных сетях были заблокированы.

Жесткий карантин в Бельгии действует с начала второй волны пандемии в октябре прошлого года. В стране закрыты все бары и рестораны, спортивные и культурные площадки, запрещены массовые мероприятия. Населению предписано соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию как в помещениях, так и на улице, комендантский час действует с полуночи до 05.00 в стране и с 22.00 до 06.00 в столице.-0-

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