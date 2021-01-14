Беспорядки в США стали тревогой для западных демократий - Ле Мэр

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки на политической почве в Соединенных Штатах стали тревогой для западных демократий. Об этом заявил французский дипломат, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Reuters.

Брюно Ле Мэр отметил, что Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который дважды подвергся импичменту. По мнению дипломата, когда Дональд Трамп покинет свой пост, он оставит после себя нацию, глубоко разделенную из-за его популистской политики и экономического национализма.

"То, что сейчас происходит в Вашингтоне, я считаю величайшим событием, которое мы переживаем в западных демократиях", - сказал Брюно Ле Мэр. Он также добавил, что эти события стали своего рода тревогой для всех европейских демократий.

Брюно Ле Мэр также заявил, что устранение введенных США торговых санкций должно стать приоритетом в выстраивании отношений с новой администрацией США. "Последствия торговых санкций для нашей экономики очень негативные и очень пагубные, - сказал Брюно Ле Мэр. - Мы не должны добавлять трудностей к и без того очень сложной экономической ситуации. Торговая война не в интересах США и не в интересах Европы".-0-