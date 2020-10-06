Безработица в Литве одна из самых высоких в ЕС

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработица в Литве в августе была одной из самых высоких в странах Евросоюза. Согласно данным Евростата, Литва в августе вошла в тройку лидеров по уровню безработицы в ЕС, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Безработица в Литве увеличилась на 3 процентных пункта за год и на 0,6 пункта за месяц и составила в августе 9,6%. Согласно статистике ЕС, более высокий уровень безработицы был зафиксирован лишь в Испании (16,2%) и Италии (9,7%). На четвертом месте по уровню безработицы расположилась Швеция (9,2%), на пятом - Латвия (8,8%).

В августе 141 тыс. человек не имели работы в Литве, из них 25 тыс. - младше 25 лет. Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет в Литве увеличилась за год на 13,1 пункта - до 25,4%, при этом в целом по ЕС этот показатель достиг 17,6%, или на 2,8 процентных пункта больше.

По данным Евростата, более 15,6 млн человек в ЕС в августе числились безработными.

В целом в странах ЕС безработица выросла на 0,8 процентных пункта за год и на 0,1 процентного пункта за месяц - до 7,4%. В еврозоне уровень безработицы возрос на 0,6 процентных пункта за год и на 0,1 процентного пункта за месяц - до 8,1%.-0-