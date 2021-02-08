Безработица в Швейцарии за год выросла более чем на 40%

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработица в Швейцарии выросла с января 2020 по январь 2021-го более чем на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Швейцарии, на конец января 2021 года в региональных бюро по трудоустройству были зарегистрированы 169 753 человека, не имеющих работы, что на 6 028 больше, чем в декабре прошлого года, и на 48 738 больше (рост на 40,3%) по сравнению с январем 2020 года.

На данный момент уровень безработицы в Швейцарии составляет 3,7%. Как отмечает в этой связи швейцарское общественное телевидение, подобного уровня безработицы на рынке труда не было с апреля 2010 года.

В возрастной группе 15-24 лет в бюро по трудоустройству зарегистрированы 17 766 лиц, не имеющих работы, что на 41% больше, чем январе прошлого года, отметили в секретариате. Среди тех, кому от 50 до 64 лет, работу не имеют 47 515 человек (рост за год на 39,1%).

Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну пандемии. После пиковых значений 4 и 5 ноября, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, уровень заболеваемости постепенно снижается и сейчас находится на уровне октября. По состоянию на 8 февраля в стране было зарегистрировано 531 873 случая инфицирования коронавирусом, умерли 9 613 человек. -0-