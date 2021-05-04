Билл Гейтс и его супруга заявили о расторжении брака

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о расторжении брака. Соответствующую публикацию Гейтс разместил в у себя на странице в социальной сети. Такую информацию приводит ТАСС.

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак", - говорится в заявлении. По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным "дальнейший рост в качестве пары". При этом они уточнили, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей.-0-