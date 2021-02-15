Билл Гейтс инвестирует $2 млрд в борьбу с изменением климата

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс собирается в ближайшие пять лет инвестировать $2 млрд в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Билла Гейтса, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата, как минимум в пять раз, до $110 млрд ежегодно. "Нам необходимо менять физическую экономику такими быстрыми темпами, как никогда ранее в истории", - заявил Билл Гейтс в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

При этом Гейтс добавил, что мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы. Со своей стороны журналисты Handelsblatt отметили, что реализуемость этой технологии в настоящее время является спорным вопросом.

Еще один источник энергии будущего, с точки зрения Била Гейтса, - это водородное топливо. Благодаря его использованию можно существенно сократить выбросы углекислого газа при производстве цемента и стали.

Говоря об экологической ситуации на планете, Билл Гейтс сравнил климат с переполненной ванной. "Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - указывает он. Именно поэтому к 2050 году выбросы углекислого газа необходимо не просто сократить, но свести к нулю, подчеркивает предприниматель.-0-