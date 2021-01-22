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22 января 2021, 21:15

Билл Гейтс получил первую дозу вакцины от коронавируса

Билл Гейтс. Фото Getty Images
Билл Гейтс. Фото Getty Images
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая из двух доз вакцины от коронавируса была введена основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу. Об этом американский предприниматель сообщил в Twitter.

"Одно из преимуществ 65-летнего возраста состоит в том, что я могу вакцинироваться от COVID-19. На этой неделе мне ввели первую дозу, и я чувствую себя отлично", - пишет в Twitter Билл Гейтс.

Основатель корпорации Microsoft также выразил признательность ученым, медикам и участникам испытаний, благодаря которым стало возможно привиться от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Билла Гейтса превышает $123 млрд. Основанная им и Полом Алленом в 1975 году компания Microsoft является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).-0-

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