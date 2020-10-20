Биоразнообразие видов в ЕС под угрозой

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз прилагает недостаточно усилий по защите природы, биологическое разнообразие видов под угрозой. Это следует из отчета Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Многие виды животных и растений в ЕС оказываются вытесненными из их естественной среды обитания из-за активного сельского и лесного хозяйства, говорится в документе, обнародованном 19 октября в Копенгагене. Постоянное расширение жилых территорий разрушает скалистые массивы, дюны и другие биотопы. Усугубляется ситуация непрекращающимся загрязнением окружающей среды.

По мнению экспертов EEA, несмотря на некоторые улучшения, в целом деятельность стран - членов ЕС по сохранению биологического разнообразия и защите видов животных и растений, которым грозит исчезновение, недостаточно эффективна. Принятые в ЕС директивы и предписания по охране природы исполняются не в полной мере, подчеркивается в отчете ведомства.

"Защита природы и ее способности к восстановлению в Европе, а также благополучие человека требуют фундаментальных изменений", - заявил в связи с этим гендиректор EEA Ханс Брюнинкс. В первую очередь речь идет о новом подходе к производству и потреблению продуктов питания, использованию лесных ресурсов и строительству городов, добавил эксперт.

По данным EEA, представленный 19 октября отчет - самая полная база данных о состоянии природы в ЕС. Документ был подготовлен на основе сведений стран - членов Евросоюза по защите видов животных и растений, а также их сред обитания за период с 2013-го по 2018 год.-0-