Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне ситуации на рынке труда

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже понизились к закрытию сессии 17 сентября, сообщает ТАСС.

Ключевым фактором стала ситуация на рынке труда, поскольку количество человек, обратившихся за пособиями по безработице за неделю, составило 860 тыс. Кроме того, на биржевые показатели оказала влияние и сохраняющаяся неопределенность, связанная с преодолением последствий пандемии коронавируса.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 130,40 пункта (-0,47%) и остановился на уровне 27 901,98. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 28,48 пункта (-0,84%), до отметки 3 357,01. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 140,19 пункта (-1,27%), до уровня 10 910,28.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,17%, до $41,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото возросла на 0,28%, до $1 955,20 за тройскую унцию.-0-