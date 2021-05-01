Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодатный огонь сошел сегодня, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более 2,5 тыс. человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до 9 тыс. паломников. В 2020 году церемония прошла без их участия.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран - Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, России, Румынии и Украины.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он находится на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.-0-