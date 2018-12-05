Bloomberg назвал основные политические риски для мировой экономики в 2019 году

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики агентства Bloomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и цены на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию агентства.

Эксперты обращают особое внимание на взаимоотношения между США и Китаем. Лидеры Китая и США 2 декабря договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий.

Обеим странам предстоит прийти к взаимопониманию по ключевым проблемам - усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. Если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

В случае введения США пошлин на импорт всех китайских товаров, ВВП КНР может потерять до 1,5% в 2019 году, а в целом мировая экономика - до 5%, отмечают эксперты Bloomberg.

К другим рискам аналитики относят экономическую ситуацию в Италии. В конце октября Еврокомиссия потребовала от Италии доработки проекта бюджета на 2019 год. В июне ЕК рекомендовала Италии сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП (по сравнению с 2018 годом), а в проекте бюджета Италии, представленном на рассмотрение ЕК в октябре, предусмотрено увеличение дефицита на 0,8-0,9% для расширения социальных программ. Однако правительство Италии оставило без изменений прогноз дефицита бюджета 2019 года.

Еще одним риском для экономики в будущем году Bloomberg называет Brexit - выход Великобритании из Евросоюза. Чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Эксперты Bloomberg отмечают, что если Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей, экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС.

Среди других рисков для мировой экономики в 2019 году эксперты Bloomberg называют состояние цен на нефть, предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году.-0-