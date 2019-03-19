Boeing принимает меры для полной безопасности эксплуатации 737 MAX

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Boeing принимает меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации самолетов серии 737 MAX. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Денниса Меленберга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Boeing.

"Мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность самолетов серии 737 MAX", - отметил генеральный директор Boeing. Он подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом в работе корпорации.

По словам Денниса Меленберга, Boeing завершает разработку ранее анонсированного обновления программного обеспечения и пересмотрит подготовку пилотов для самолетов 737 MAX.

Представители Boeing сейчас участвуют в работах на месте крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, чтобы содействовать в установлении причин инцидента. Почему лайнер разбился, пока не установлено.

Как сообщалось, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. 29 октября 2018 года разбился самолет данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. После этих инцидентов ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.-0-