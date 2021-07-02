Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия наводнений в юго-восточной китайской провинции Цзянси затронули свыше 1 млн человек. Об этом проинформировало агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональный штаб по контролю за наводнениями и засухами, сообщает ТАСС.

Наводнения в Цзянси вызвали обильные ливни, которые начались в понедельник. Потоки воды разрушили 156 домов и повредили 219, а также размыли сельскохозяйственные посевы площадью 70 тыс. га. По данным штаба, наводнения причинили региону экономический ущерб в 1 млрд юаней (примерно $160 млн).

Администрация провинции выделила на борьбу со стихией 6 млн юаней (около $930 тыс.). Спасатели уже эвакуировали 63 тыс. жителей Цзянси.

По данным провинциальной метеослужбы, в субботу дожди постепенно прекратятся.

В Цзянси преобладает влажный субтропический климат. В провинции протекает река Гань - 750-километровый приток Янцзы.-0-