Более 1 млн зараженных коронавирусом зафиксировано в Италии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия стала третьей страной ЕС, в которой зарегистрировано более 1 млн (1 028 424) зараженных коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Согласно данным Минздрава Италии, за последние сутки подтвержден еще 32 961 новый случай заражения, что почти на 10% меньше, чем днем ранее (35 098). От последствий COVID-19 скончались 42 953 пациента (623 за последние сутки).

В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 3 081 человек, 110 из них госпитализированы за последние сутки. Максимальный лимит был зафиксирован 3 апреля: 4 068 человек были госпитализированы в реанимацию.

По словам итальянских врачей, больницы сейчас близки к коллапсу из-за нехватки персонала и коек, поскольку рост заболеваемости не снижается. Положение во многих госпиталях, как отмечают специалисты, драматическое.

Ранее более 1 млн инфицированных в Европе были зарегистрированы в Испании (1 463 093) и Франции (1 865 538). Всего в Европе, по данным Reuters, зафиксировано свыше 12,8 млн зараженных, с момента вспышки скончались 306 тыс. человек.-0-