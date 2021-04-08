Более 10 человек пострадали от взрыва на лакокрасочном заводе в американском Колумбусе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 человек пострадали от взрыва на заводе по производству красок в городе Колумбус, штат Огайо (США), сообщает ABS News.

По меньшей мере восемь человек ранены, двое в критическом состоянии в результате взрыва и пожара на лакокрасочном заводе. По словам начальника пожарного батальона Колумбуса Стива Мартина, еще один человек пропал без вести.

Пять раненых доставлены в местные больницы. Они в стабильном состоянии. "Два других сотрудника оказались в ловушке внутри здания, и их пришлось спасать. Они находятся в критическом состоянии в главном здании", - рассказал начальник пожарной бригады. Все пострадавшие - работники завода.

Власти заявили, что бригады все еще работают над тушением пожара и ищут других сотрудников, которые могут находиться внутри здания. "Наши команды готовы помочь в случае возникновения каких-либо проблем", - отметил Стив Мартин.

Причина возгорания выясняется.-0-