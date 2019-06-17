Более 100 населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

17 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Из-за непогоды в ночь на 17 июня обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 16 на 17 июня вследствие осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская - 67, Закарпатская - 38 и Луганская - 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго Украины.

Кроме того, 16 июня в г.Сватово Луганской области Украины шквалистым ветром повреждены крыши в школе на площади 1,5 тыс. кв.м и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.-0-