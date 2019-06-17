Более 100 населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

17 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Из-за непогоды в ночь на 17 июня обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В ночь с 16 на 17 июня вследствие осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская - 67, Закарпатская - 38 и Луганская - 2", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго Украины.
Кроме того, 16 июня в г.Сватово Луганской области Украины шквалистым ветром повреждены крыши в школе на площади 1,5 тыс. кв.м и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.06 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.196 BYN
|3.211 BYN