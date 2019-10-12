Более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 тыс. человек эвакуированы в окрестностях Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из-за природных пожаров. Как сообщила телекомпания CNN , стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека.

Всего, по данным телекомпании, спасатели эвакуировали жителей 23 тыс. домов. Со стихией на юге Калифорнии борются около тысячи пожарных. По данным пожарного управления Лос-Анджелеса, к настоящему моменту уничтожены уже более 75 построек. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим.

Порядка 300 тыс. человек остаются без электричества.

В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.-0-