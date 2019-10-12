Более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 тыс. человек эвакуированы в окрестностях Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из-за природных пожаров. Как сообщила телекомпания
Всего, по данным телекомпании, спасатели эвакуировали жителей 23 тыс. домов. Со стихией на юге Калифорнии борются около тысячи пожарных. По данным пожарного управления Лос-Анджелеса, к настоящему моменту уничтожены уже более 75 построек. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим.
Порядка 300 тыс. человек остаются без электричества.
В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.-0-