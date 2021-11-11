Более 1,5 тыс. т промышленных отходов собрали волонтеры в Арктике

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники проекта "Чистая Арктика" собрали более 1,5 тыс. т отходов в Арктической зоне РФ в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет проекта.

"Более 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины - собрали в 2021 году участники проекта "Чистая Арктика" на территориях арктических регионов", - сказано в сообщении.

В акции приняли участие порядка 2,2 тыс. человек, более 3 тыс. добровольцев отправили заявки на участие в следующем году.

"Новая волна интенсивного развития Арктики по своим масштабам может превзойти советские арктические программы. Одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия. В числе приоритетных направлений арктической повестки - очистка территории от уже накопленных в нем опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых оценивается в миллионы тонн", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, необходимы системные решения, обеспечивающие переработку или повторное использование емкостей и материалов, задействованных при поставках в Арктику грузов жизнеобеспечения в рамках северного завоза.

В следующем году наряду с экологическими акциями во всех девяти арктических регионах России будут реализованы программы по поддержке детей и талантливой молодежи Арктики, социальной поддержке коренных народов, созданию совместно с регионами инфраструктуры, в том числе культурных центров и арктических музеев.-0-