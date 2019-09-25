Более 20 человек обратились за медпомощью после жесткой посадки самолета в Барнауле

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После жесткой посадки самолета Boeing из-за возгорания стойки шасси в аэропорту Барнаула пять человек госпитализированы. Всего за медицинской помощью обратились 23 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
По информации агентства, командир воздушного судна при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу. Спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление, сейчас специалисты выясняют причины его появления.
Всего на борту было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. На месте продолжают работать медики и психологи.-0-