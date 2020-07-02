Более 20 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженное нападение на реабилитационный центр в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато унесло жизни 24 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Участники атаки скрылись с места происшествия, задержать их по горячим следам не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

В среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от властей Гуанахуато навести порядок в силовых и судебных структурах. Расположенный в центральной части страны штат в 2019 году стал самым опасным в стране, там были убиты свыше 3,5 тыс. человек.-0-