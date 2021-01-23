Более 2,2 тыс. пунктов вакцинации от COVID-19 развернуто в России

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России развернуто более 2,2 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

По ее словам, более 17 млн доз вакцины от коронавируса по предварительному плану вакцинации населения должно поступить в российские медучреждения в первом квартале 2021 года. Сейчас в России произведено порядка 7,6 млн доз вакцины, в регионы страны поставлено 2,1 млн. Разница обусловлена тем, что они произведены в разное время. Чтобы обеспечить безопасность, вакцина проходит контроль качества, после чего выпускается для использования.

За минувшие сутки число заразившихся COVID-19 в России возросло на 20 921, это минимум с 11 ноября 2020 года. Число выздоровевших россиян возросло за сутки на 27 779. Всего вылечились 3 109 315 человек. Уже пять дней число выздоровевших превышает количество новых выявленных случаев. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 559 против 580 днем ранее. Всего от инфекции умер 68 971 пациент. Таковы последние данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.-0-