Более 30 человек оказались под завалами из-за схода оползня в Индии

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и более 30 оказались под завалами в результате схода оползня в Индии, сообщает газета The Indian Express.

Крупный оползень сошел сегодня на автомобильную дорогу в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш на севере Индии.

Местные власти сообщили, что несколько транспортных средств, в том числе автобус, перевозящий более 40 пассажиров, погребены под завалами. Пока удалось спасти десять человек, в том числе водителя автобуса и кондуктора. Семь пострадавших доставлены в больницу.

На месте инцидента продолжаются поисково-спасательные операции.

В Индии в настоящее время идет сезон муссонных дождей, которые вызывают оползни и камнепады.-0-