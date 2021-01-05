Более 30 человек получили ранения при взрыве на юге Сербии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек получили ранения в результате взрыва в кафе города Урошевац в автономном сербском крае Косово и Метохия, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии.

Сообщается, что в результате взрыва в кафе пострадал 31 человек, включая двоих детей. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии.

Причина произошедшего неизвестна. По неофициальной версии, речь идет о взрыве баллона с газом.

На месте работают пожарные. Идет расследование инцидента.-0-