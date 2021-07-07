Более 530 американцев обвинены в штурме Капитолия 6 января

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя полгода более 530 сторонникам экс-президента США Дональда Трампа предъявлено обвинение за участие в штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на данные Министерства юстиции США.

ФБР опубликовало 11 новых видеозаписей, на которых подозреваемые жестоко нападают на офицеров во время беспорядков в Капитолии.

Прокуратура США сообщает, что примерно шесть человек были арестованы по обвинению в нападении на представителей средств массовой информации или уничтожении их оборудования.

Кроме того, Министерство юстиции США по-прежнему заявляет, что необходима помощь общественности в обнаружении 300 человек, предположительно, участвовавших в штурме Капитолия, в том числе 200 человек, которые нападали на правоохранительные органы.

По данным агентства, к настоящему времени около десяти человек признали себя виновными по различным обвинениям.

В результате нападения зданию Капитолия был нанесен ущерб на сумму около $1,5 млн.-0-