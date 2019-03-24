Более 600 человек госпитализированы после взрыва на химзаводе в Китае

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае 117 человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва на химзаводе, всего 604 раненых по-прежнему находятся в медицинских учреждениях, сообщило агентство Синьхуа.

Состояние 19 пострадавших оценивается как критическое, еще 98 - как тяжелое. Раненые распределены по 16 больницам.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва возросло до 64 человек, 26 из которых были опознаны. Без вести пропавшими считаются 28 человек.

Количество жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек Взрыв на заводе в Китае был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.-0-

Взрыв прогремел на предприятии местной компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн 21 марта. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое агентство зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.-0-