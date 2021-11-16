Более 600 нелегальных мигрантов в выходные высадились на южных берегах Италии

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные более 600 нелегальных мигрантов добрались до южных берегов Италии, сообщает Euronews.

Волонтеры итальянского Красного Креста с трудом справились с наплывом людей, которые высадились на берег в порту коммуны Рочелла Йоника в Калабрии. "За одну ночь прибыли 303 человека и чуть ранее еще 250, большая часть из Египта, в том числе несовершеннолетние без сопровождения", - сказала представительница Красного Креста Кончетта Джоффри.

Еще около сотни человек высадились на острове Лампедуза.

Мигранты рассказали журналистам, что дошли пешком до Ливии, а затем из портового города Тобрук отправились в путь по морю, заплатив деньги контрабандистам. По словам одного из них, каждый заплатил по 5 тыс. евро.

С начала года в Италию по морю добрались почти 60 тыс. мигрантов, это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.-0-