Более 6,1 тыс. зараженных COVID-19 выявили за сутки в России

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 196, до 1 109 595. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 178 133 зараженных COVID-19.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, возросло в России на 2 616 за сутки, всего выздоровели 911 973 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России за сутки на 71, всего умерли 19 489 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 31 млн. С момента вспышки скончались 960 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,8 млн), Индии (5,4 млн) и Бразилии (4,5 млн).-0-