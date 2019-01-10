Более 640 авиарейсов отменено в Германии из-за забастовок работников аэропортов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии из-за забастовок работников служб безопасности трех аэропортов - Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта - сегодня отменено более 640 авиарейсов. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности из 1054 регулярных рейсов было отменено 643. Ожидается, что в связи с забастовками пострадают более 115 тыс. пассажиров. В забастовке, которая продлится полный рабочий день, принимают участие около тысячи работников служб безопасности аэропортов.

Немецкий профсоюз работников сферы обслуживания Verdi требует улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности немецких аэропортов, а также повышения их почасовой заработной платы примерно на 17%. Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности на предыдущем раунде тарифных переговоров с профсоюзом Verdi предложила повышение почасовой заработной платы сотрудников служб безопасности на 2-8,1%. Такой вариант профсоюз Verdi не устроил. Следующий раунд переговоров назначен на 23 января.

Прошедшая 7 января в аэропортах Берлина предупредительная забастовка сотрудников службы безопасности сорвала планы тысяч пассажиров. По сообщениям немецкой газеты Die Welt, почти 60 из примерно 770 рейсов были отменены в аэропорту Шенефельд, десятки самолетов вылетали со значительной задержкой.-0-