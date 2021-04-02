Более 659 тыс. вновь заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 129,21 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 659 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 41% случаев инфицирования приходится на Европу (275 728), на втором месте - Северная и Южная Америка (220 277), на третьем - Юго-Восточная Азия (94 908).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 159 557. Далее следуют Бразилия (12 748 747), Индия (12 303 131), Франция (4 620 357), Россия (4 563 056), Великобритания (4 350 270), Италия (3 607 083), Турция (3 357 988), Испания (3 274 150), Германия (2 855 061), Колумбия (2 406 377) и Польша (2 387 511).