Более 7 тыс. жителей Донбасса пересекли границу России за сутки

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за сутки границу России в Ростовской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, сообщает ТАСС.

"По информации Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу России пересекли более 7 тыс. граждан", - сказал Сергей Тюрин.

Между тем секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что с начала эскалации конфликта через границу из Донбасса в РФ перешли более 120 тыс. человек, более половины из них - дети. В 15 российских регионах развернуты пункты временного размещения, сообщают РИА Новости.-0-