Более 7 тыс. жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Екатеринбурге в 11 многоквартирных жилых домах, где проживают более 7 тыс. человек, произошло аварийное отключение теплоснабжения, сообщает телеканал "МИР24".

"Поступило сообщение об ограничении теплоснабжения на теплотрассе в Екатеринбурге. Под ограничение попали 11 многоквартирных жилых домов", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Специалисты устанавливают причины аварии. В МЧС пообещали восстановить подачу тепла в дома днем 18 декабря. По данным синоптиков, минувшей ночью в Екатеринбурге температура воздуха опустилась до семи градусов ниже нуля.-0-