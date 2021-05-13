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13 мая 2021, 21:54

Более 745 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Фото из архива
Фото из архива
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 160 млн, увеличившись за сутки более чем на 745 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,2 тыс., превысив 3,32 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 13 мая в ВОЗ поступила информация о 160 074 267 инфицированных и 3 325 260 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 745 256, летальных исходов - на 13 262.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (385 767), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (184 143), на третьем - Европа (117 279).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 461 049. Далее следуют Индия (23 703 665), Бразилия (15 282 705), Франция (5 728 256), Турция (5 072 462), Россия (4 905 059), Великобритания (4 441 979), Италия (4 131 078), Испания (3 592 751), Германия (3 565 704), Аргентина (3 191 097) и Колумбия (3 031 726). Летальных исходов больше всего в США - 577 510, вторую строчку занимает Бразилия (425 540), третью - Индия (258 317). Далее следуют Мексика (219 323), Великобритания (127 640), Италия (123 544), Россия (114 331), Франция (106 335), Германия (85 658), Испания (79 208), Колумбия (78 771) и Иран (75 934).-0-

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