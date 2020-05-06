Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру. Об этом в среду сообщил глава Международного совета медсестер Говард Кэттон.

"Число инфицированных медицинских работников выросло с 23 тыс. (в прошлом месяце. - Прим. ТАСС) до, как мы полагаем, более чем 90 тыс., однако эти показатели также неполные, потому что не охватывают все страны мира", - сказал Говард Кэттон.

Согласно статистике совета, от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 260 медиков. По словам Говарда Кэттона, реальное количество зараженных COVID-19 медиков может быть выше 260 тыс., если учитывать, что число заболевших превышает 3,5 млн и средний уровень заражаемости медработников 6%.

Международный совет медсестер со штаб-квартирой в Женеве был основан в 1899 году и в настоящее время объединяет более 130 национальных организаций медсестер, в которые входят более 20 млн таких работников по всему миру. Организация создана с целью обеспечения доступности сестринской помощи для всех людей в мире, продвижения знаний сестринского дела.-0-